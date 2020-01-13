غادة عجمي: الرياضة أهم وسيلة لتحصين الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري نائب المصريين بالخارج، أن الرياضة باتت مطلباً أساسياً للحياة، ولا غنى عنها في الحياة اليومية لأهميتها في دعم القدرات الصحية والبدنية والنفسية، علاوة على دورها المهم في الجانب الاجتماعي. وأكدت أن في الوقت الحالي البالغ التعقيد، ينبغي أن تكون الرياضة أهم وسيلة في تحصين الشباب ضد المخاطر الحالية، لأن الرياضة تسهم في إعداد الشخصية السوية، وتدعم الأخلاق والذوق وروح التنافس الشريف، وتسهم في تقبل الآخر، وتقبل الفوز والخسارة، ونبذ الكراهية، ومن هنا يتعاظم دورها في هذا الوقت بالذات على المستوى العربي والدولي أيضاً.

أهمية

وأشارت غادة عجمي إلى أنها تمارس الرياضة منذ الصغر، وتحديداً كرة السلة والمشي، وتحرص باستمرار على أن يكون في حياتها اليومية قسط من ممارسة الرياضة، كما تحظى الرياضة بأهمية خاصة بالنسبة لها كبرلمانية، موضحة أنها عايشت وطرحت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالرياضة، باعتبار الرياضة نشاطاً إنسانياً يرتبط به المجتمع، وقالت: الرياضة في حياة المصريين لها أهميتها الكبيرة.

وأضافت أن مجلس النواب المصري يتفاعل مع كل قضايا الرياضة من منظور دوره الرقابي، حيث إنه من ضمن دور البرلماني أن يناقش القضايا ذات الصلة بالرأي العام والجماهير.

وألمحت غادة عجمي إلى بعض القضايا الرياضية التي ناقشها البرلمان المصري، ومنها ملف إخفاق المنتخب المصري في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، ومردود المنتخب الذي لم يرض طموح الشارع الرياضي المصري، وقالت تم الوقوف على كل السلبيات وقتها من المشاركة الهزيلة للمنتخب في المونديال، والتي لم ترتق لما يجب أن تكون عليه الكرة المصرية، وذلك بسبب سلبيات طالت الأداء والجهاز الفني، وتناولها البرلمان بالتفصيل، وتم الرد عليها، ومناقشة كل الظروف والملابسات، وأبدى المجلس وقتها ملاحظاته للوزارة المعنية، وأخذت بعد ذلك الإجراءات الإصلاحية اللازمة.

نبض

وأكدت أن من ضمن الأدوار الرئيسية للبرلمان، عكس نبض الشارع المصري في كل أمور الحياة، ومنها الجانب الرياضي، والذي أصبح هاجساً لكل الناس، خاصة في كرة القدم، التي تستأثر بالاهتمام على مستوى العالم بأسره، وبينت أن الرياضة لدى الدولة المصرية، تحظى بأولوية خاصة، وهناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بمتابعة كل ملفاتها عن كثب، لما تلعبه الرياضة من دور أساسي وبالغ الأهمية في بناء الشباب.

وذكرت أن تأهل منتخب المصري الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وفوزه بكأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية، ترجمة حية لاهتمام الدولة المصرية بقطاع الرياضة والشباب، وأكد على ذلك تحفيز رئيس الجمهورية، عندما استقبل المنتخب، وأثنى على الأداء وطالبهم بالتمثيل الذي يليق بالكرة المصرية في الأولمبياد، مما يؤكد أن الدولة تكرم وتكافئ كل متميز ومتفوق في الرياضة شأنها شأن كل المجالات الأخرى.