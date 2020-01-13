شباب الأهلي يستضيف «آسيوية الصالات» للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي- وام

تتبنى الإمارات حالياً مشروعاً واعداً لتطوير كرة القدم للصالات، على مستوى المسابقات المحلية ، وتوسيع قاعدة مشاركة الأندية ، وتشكيل منتخبات قوية للمراحل السنية والأولمبي، ووضع نواة لمنتخب سيدات كرة القدم للصالات، بالإضافة لاستضافة البطولات، ومنها تنظيم شباب الأهلي بطولة آسيا للصالات للمرة الأولى.

وتسعى اللجنة التنفيذية للصالات للتواجد بقوة على مستوى المناصب الدولية، وتحقيق التحول الرقمي «الديجيتال» في التسجيل والتحكيم والقوائم، وتتواكب هذه الجهود مع احتفال اللعبة بمرور 10 سنوات على ميلاد اللعبة بالدولة.

وأكد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية أن كرة الصالات تمر بمرحلة «الانتشار الأفقي»، من خلال تكثيف عدد المسابقات والبطولات، وإضافة المراحل السنية، فضلاً عن إضافة أندية جديدة للمشاركة في دوري الصالات وباقي المسابقات، وسيتم إضافة نادي العين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما نسعى لإضافة الوصل بالموسم المقبل.

وأشار إلى أن التصفيات الآسيوية للمنتخبات على رأس أولويات اللجنة، وعلى مستوى الأندية سيستضيف شباب الأهلي بطولة الأندية الآسيوية أغسطس المقبل للمرة الأولى، وقال: نضع كل إمكانات اللجنة تحت تصرف النادي، لأن هذه البطولة تقام لأول مرة في الدولة، كما تقام نهاية الشهر الجاري دولية ودية لأندية الشارقة.

وقال: نبذل جهودا كبيرة للوصول إلى مشاركة 16نادياً في الدوري ،و تأسيس كرة الصالات للسيدات، كما نجحنا في الفترة الأخيرة في طرح اسم الإمارات بقوة آسيويا لاستضافة البطولات والقيادة الرشيدة تجفزنا للتخطيط للخمسين عاماً المقبلة، وهدفنا في نهاية الخمسين أن تكون الإمارات متواجدة على منصات التتويج في أي بطولة تشارك بها.

مسابقات

وعن المسابقات الجديدة قال: استحدثنا 5 بطولات جديدة هي كأس الاتحاد، ودوري الشباب، وكأس الشباب، وبطولة للأكاديميات وأخرى للجامعات، ليصل العدد إلى 8 مسابقات.