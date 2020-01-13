العنبري يطمح لإخراج الشارقة من كهف الأحزان

المصدر: الشارقة – عز الدين جاد الله

يستضيف فريق الشارقة نظيره مصفوت ودياً مساء اليوم، بينما يواجه عجمان 16 الجاري، في إطار جهود المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني إلى رفع الحالة البدنية والمعنوية للاعبين، وإخراج الفريق من كهف الأحزان، بعد خسارته في آخر مباراتين أمام الظفرة والوحدة بنتيجة 1-3، 1-2.

وتعد المواجهتان الوديتان أمام مصفوت وعجمان، فرصة للجهاز الفني لتصحيح الأخطاء والسلبيات التي حدثت في المباريات الماضية، والاطلاع على أحوال بعض اللاعبين، خصوصاً المصابين، الذين بدؤوا بالتعافي، مثل المدافع شاهين عبد الرحمن، الذي انتظم في تدريبات خاصة مع زملائه، تهدف إلى الوصول إلى الشفاء التام، تمهيداً لمشاركته في مباريات الدور الثاني، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى عودة جميع المصابين سريعاً، بغية التعويض واستعادة القمة التي فقدها الشارقة لصالح شباب الأهلي بفارق نقطتين بينهما، خصوصاً أن هناك مواجهة مهمة ستجمع الشارقة بشباب الأهلي على ملعب الأخير في 24 يناير الجاري، في أولى الجولات بعد استئناف الدوري.

تركيز

ويركز العنبري خلال التدريبات على الجوانب الفنية والبدنية، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي الأجنبي الأوزبكي شوكوروف، وريان مينديز وريكاردو غوميز، في حين يواصل المحترف البرازيلي هداف الفريق وصانع ألعابه ايغور كورنادو، برنامجه العلاجي بعد العملية التي خضع لها إثر إصابته بقطع في العضلة الضامة في مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ 16 للكأس الغالية، ويخضع كورنادو للعلاج التأهيلي يومياً في نادي الشارقة، من المقرر أن يبدأ في تدريبات الجري خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت التقارير الطبية أشارت إلى غياب اللاعب قرابة 60 يوماً، لكن رغبة اللاعب وإرادته القوية قد تساعده في العودة السريعة للملاعب.