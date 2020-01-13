مواهب أبوظبي على رادار كشافي «لاليغا»

المصدر: أبوظبي- (البيان الرياضي)

انطلقت مؤخراً فعاليات الدور الثاني من منصة أبطال دو لكرة القدم، في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمباريات كأس فرجان الإمارات، ويتابع المباريات كشافو «لاليغا»، بهدف رصد أفضل المواهب وإخضاعهم لفترة اختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

وأكد ياغو أغيلار كشاف لاليغا، أن البطولة حققت على مدار 5 سنوات نتائج استثنائية، وأمدت مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، بالعديد من المواهب الشابة. وقال: نفخر بما أنجزته المنصة، ونأمل أن نضم المزيد من اللاعبين المُميزين إلى مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، لإعدادهم للعب كرة القدم على مستوى احترافي.

الجدير بالذكر أن البطولة تقام بالشراكة مع لاليغا، والمجالس الرياضية والتعليمية المُختلفة في الدولة، وتعد منصة فريدة للشباب الموهوب من جميع أنحاء الدولة، وتقوم بفتح أبوابها للمشاركين من سن 10 حتى 18 عاماً، وصُممت خصيصاً لتجمع آلاف اللاعبين من المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة من جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن الأطفال الذين يملكون شغفاً للعب كُرة القدم مع فرقهم الخاصة خارج المدرسة.