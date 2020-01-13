رابطة المحترفين تناقش مبادرات تطوير المسابقات

المصدر: دبي - (البيان الرياضي)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين، في اجتماعه الأخير، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، على مستجدات المبادرات التسويقية ونشاطات الرعاة، والجهود التطويرية من خلال تقرير إدارة تراخيص الأندية، وتم عرض تقرير عن مبادرات تطوير المسابقات مثل نظام الجدولة الإلكترونية، وتم الاطلاع على المستجدات المالية الخاصة بالرابطة والنظام المالي الإلكتروني.

حضر الاجتماع يوسف محمد الخوري، نائب الرئيس، ومحمد أحمد البحري الحمادي، وعبد الحميد المستكي، عضوا مجلس الإدارة، ووليد الحوسني، المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبد الله، مستشار تطوير الأعمال.