الأمطار.. فأل خير في مران «الذئاب»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

لم تمنع موجة البارد القارس وأمطار الخير في الدولة لاعبي الفجيرة من أداء تدريباتهم اليومية واعتبروها «فأل خير» قبل مباراتهم أمام الظفرة في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، وساهمت هذه الأجواء في إضفاء حالة من السعادة على تدريبات «الذئاب» بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة، والذي رفض تأجيل التمارين، بل وطالب بإحضار معدات صالة الجيم لملعب التدريبات لكي يتغلب لاعبو الفريق على البرودة العالية وهطول الأمطار بإجراء مثل هذه التدريبات لتزيد حماستهم لإكمال المران.

وساد المرح بين اللاعبين وأظهروا مهارات أخرى وتقمص البرازيلي جوناثان دور المصور وحمل كاميرا مصور النادي ليقوم بتصوير اللاعبين بكل دقة وحرفية، كما حمل المدافع عبد الله صالح إحدى آلات الجيم، والتي تشبه في شكلها الظاهري «مقود السيارة» في إشارة لقيادته الفريق بعد انضمامه لقائمة الفريق بالموسم الحالي، فيما رفع كابتن الفريق فهد سبيل كرة تقوية العضلات الثقيلة والتي تشبه في شكلها كرة السلة.