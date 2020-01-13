خالد السناني: اختياري للمنتخب أبسط حقوقي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

عبر خالد السناني حارس مرمى الظفرة عن حزنه لعدم اختياره ضمن توليفة المنتخب الوطني، مبيناً حزنه ولكنه لن يتحطم، ولن يستسلم وسيواصل مشواره بكل قوة حتى يحقق حلمه بالوصول إلى صفوف «الأبيض».

وقال السناني في تصريح لـ«البيان الرياضي» إنه يرى أن الاختيار للمنتخب أبسط حق من حقوقه لأنه اجتهد وتعب طوال الفترة الماضية ولأن الأرقام تؤكد أن زملاءه الذين وقع الاختيار عليهم ليسوا أفضل منه، وأنه أفضل من غيره ولا يقل من ناحية مستوى عن الذين وقع عليهم الاختيار.

واستطرد السناني: بالتأكيد أحترم زملائي ورؤية المدرب وأيضاً الجهاز الإداري لكنني صراحة عملت كثيراً وصبرت حتى أرى اسمي ضمن قائمة المنتخب، وقياساً بما قدمته في الفترة السابقة كنت أستحق الإنصاف وتقدير الجهد الذي بذلته بمكافأتي وضمي للمنتخب وهي دون شك أكبر مكافأة يتمناها اللاعب ويحلم بها، في رأيي أنه لا يوجد أهم من الدفاع عن شعار المنتخب ليس لخالد السناني فقط، ولكن لكل لاعبي الكرة الذين يحلمون دائماً بالوصول إلى المنتخبات .

وعاد قائد الظفرة وقال إنه سيواصل كفاحه في الملعب وتدريباته بكل جدية، لإقناع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأنه يستحق أن ينال فرصة الدفاع عن قميص المنتخب وأنه على ثقة بأنه سيحظى بنيل هذا الشرف.

تألق

وأكد السناني «30 عاماً» أن سر تألقه في الموسم الحالي توفيق من عند الله قبل كل شيء، مشيراً أيضاً إلى اجتهاده وصبره والطموح الذي يتمتع به، وقال إن طموحه لم يتوقف عند تقديم مستوى جيد مع الظفرة ولكنه امتد من أجل تحقيق هدف الوصول إلى المنتخب وإن ذلك مثل له أكبر دافع. وأضاف: بالنسبة لي الأهم من التألق الاستمرارية بذات المستوى التصاعدي حتى أثبت وجودي، وكل ما أتمناه أن أنال مكافأة اجتهادي بارتداء شعار المنتخب قريباُ.

تميز

وعن تطور نتائج الظفرة قال: نجاحنا ثمرة اجتهاد إداري وفني وإصرار من اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج، وشخصياً أطمح أن نكون ضمن الفرق الأربعة الأوائل.