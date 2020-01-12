عمومية اتحاد الكرة تتفق على تعديلات النظام الأساسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتمدت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد لكرة القدم مساء اليوم بفندق انتركونتينيتال دبي، في اجتماعها الأول، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، والتعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات، والبالغ عددها 55 بنداً، بعد مناقشة استمرت لساعات طويلة، بعد إصرار أعضاء الجمعية على مناقشة البنود المقترح تعديلها من النظام الأساسي بشكل منفصل، قبل التصويت عليها.



أهم البنود

كان من أهم البنود التي تم اعتمادها، إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة الاتحاد وفق نظام القوائم، مع تعيين 3 أعضاء من خارج القائمة، وتم خلال الاجتماع الثاني من العمومية الطارئة، اختيار لجنة الانتخابات، وضمت في عضويتها كل من سالم حمد بهيان العامري، محمد راشد الحفيتي، حمد خميس حمد، عبد الرحمن العامري وعبد الرحمن محمد الشرهان، ومعهما جاسم المعيني ومنى خليفة الشامسي عضوين احتياطيين، واختيار لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، وضمت في عضويتها مايد محمد جمعة حميد المراشدة، طارق عبد الرحمن آل صالح وسالم عبد الله سلطان الحمادي، ومعهم محمد مير اميري وفيصل جاسم السناني عضوين احتياطيين.

مقترحات

وأوضح محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المناقشات مع الأندية كانت مثمرة للغاية، وتم اعتماد البنود المقترحة، مع اعتماد تعديل الأندية على المادة 52، إذ رأت العمومية إعادة صياغتها، ليكون ترشيح رئيس مجلس إدارة الاتحاد منفصل، على أن يختار بعدها قائمته المقترحة من خلال ترشيحات الأندية، ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد، إلى جانب رئيس الاتحاد، موزعين بين 5 أعضاء من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، و3 أعضاء معينين، ويتم اختيار نائب الرئيس من بينهم.

النصاب القانوني

اكتمال النصاب

كانت عموميتي اتحاد الكرة، قد بدأتا باعتماد النصاب القانوني بحضور 27 نادي من أصل 31 نادي، ثم ألقى عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، كلمة رئيس الجمعية العمومية، نيابة عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، والذي اعتذر عن عدم الحضور، وكلف الجنيبي برئاسة الاجتماعيين، وتم تعيين ثلاثة أعضاء للمصادقة على المحضر.

طارئة ثالثة

كما شهد الأمس أيضاً، عقد عمومية طارئة ثالثة، ولكن لرابطة المحترفين والأندية المحترفة الـ14 فقط، وتم خلالها اختيار لجنة لانتخابات الرابطة، وضمت خالد سعيد النقبي، محمد راشد الحفيتي، محمد علي عامر، عدنان علي الحوسني وشيخة علي الكعبي، ومعهما حمد إبراهيم الأستاذ وعهود الكعبي عضوين احتياطيين، وتم اختيار لجنة أخرى للاستئناف على الانتخابات، وضمت في عضويتها محمد عبد الله الجابري، خلفان سعيد الشامسي، عبد الله خميس بوعميم، على سالم الكعبي ومبارك مسعود الحمادي، ومعهما حمد عبد الوهاب القواضي وجمعة محمد الظاهري عضوين احتياطيين، والمتوقع أن تجرى خلال مارس المقبل، في نفس توقيت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.