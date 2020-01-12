الوصل يخطب ود العزيزي بعرض جديد

المصدر: دبي-علي شدهان

قدم نادي الوصل عرضا جديدا لمدافع فريقه الأول لكرة القدم سالم العزيزي، مبديا تمسكه الجاد بخدمات اللاعب بعد دخوله في فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده الحالي الممتد إلى نهاية الموسم الجاري، وعلى امل أن يأتي رد العزيزي متوافقا مع رغبة الوصل في بقائه مع الفهود موسما آخر أو أكثر.

27 عاماً

الجدير بالذكر أن الوصل تعاقد مع العزيزي "27 عاما" لمدة 3 مواسم بداية من موسم 2017 -2018 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العين.

71 مباراة

ولعب العزيزي 71 مباراة بقميص الوصل خلال المواسم الثلاثة، في بطولتي دوري وكأس الخليج العربي تحديدا، وسجل هدفا وحيدا في الموسم الماضي، ونال 7 بطاقات صفراء، وواحدة حمراء طوال المواسم الثلاثة.