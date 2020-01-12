بني ياس يبحث عن المواهب في المغرب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يبحث بني ياس عن عدد من المواهب صغيرة السن في المغرب، بواسطة عبد الله الغيلاني رئيس اللجنة الفنية، والألماني وينفريد شايفر المدير الفني للسماوي، ومعتز عبد الله مساعد المدرب، الذين غادروا قبل أيام عدة إلى الدار البيضاء للتنقيب عن اللاعبين المميزين لدعم صفوف الفريق في الخانات المخصصة لـ«المقيم» خلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية، خاصة أن النادي يعتمد في سياسته الجديدة على عناصر صغيرة السن، كما يستهدف الوفد مفاوضة لاعب أجنبي يلعب في الدوري المغربي ليحل بديلاً للجنوب أفريقي اياندا باتوزي، وسيصدر قرار رسمي بشأنه بناءً على التقرير النهائي من الوفد الإداري الفني الذي يعود من المغرب اليوم أو الغد.

من جهة ثانية فإن الغموض ما زال يكتنف مصير الإسباني بيدرو كوندي هداف الفريق حول استمراره مع الفريق أو انتقاله لشباب الأهلي، حسب الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، وقالت مصادر «البيان الرياضي» إن إدارة بني ياس لم تتلق عرضاً رسمياً لشراء بطاقة اللاعب من أي ناد في الدولة.

تأجيل

وفي سياق التعاقدات، أجل بني ياس اتخاذ قرار بشأن لاعب المحور البرازيلي لويس انتونيو، الذي لم يقدم مردوداً جيداً مع الفريق في الفترة الماضية، ووضعت إدارة النادي التعاقد مع صانع ألعاب في خانة باتوزي أولوية على أن يتم بعد ذلك فتح ملف لويز انتونيو.