«الأبيض» الأولمبي يكثّف الاستعداد لكوريا الشمالية

المصدر: بوريرام - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوريا الشمالية غداً ضمن الجولة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على كوريا الشمالية بهدفين لهدف ومنتخبنا ثانياً وفيتنام ثالثاً بعد تعادلهما في الجولة الأولى سلبياً بدون أهداف وكوريا الشمالية رابعاً دون أي رصيد من النقاط.

وأدى منتخبنا أمس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تدريبات استشفاء في صالة الجيمنازيوم وحوض السباحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة أول من أمس أمام فيتنام، فيما شهدت الفترة المسائية مراناً خفيفاً لكافة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة ماسيج سكورزا قد أغلق ملف مباراة فيتنام أول من أمس وركز على مباراة كوريا الشمالية المهمة بالنسبة لمنتخبنا إذا ما أراد مواصلة المشوار في النهائيات والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي.

وحرص سكورزا على التحدث مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، مشيداً بالجهود التي بذلوها في مباراة فيتنام واللعب بقوة وشراسة أمام منتخب منظم وسريع، مؤكداً ثقته بأن اللاعبين لديهم الأفضل لتقديمه في مباراة كوريا الشمالية التي سيلعبها الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

رضا

واعتبر غانم الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن التعادل الذي خرج به منتخبنا الأولمبي في مباراته الأولى أمام فيتنام نتيجة جيدة ومرضية، خاصة وأنها جاءت في مواجهة منتخب قوي ويمتلك السرعة والتنظيم ولديه الرغبة في المنافسة على البطولة.

وأشار الهاجري إلى أن المنتخب حصل على نقطة مهمة في بداية مشواره، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، آملاَ أن يحالف التوفيق اللاعبين أكثر ويتمكنوا من تحقيق نتائج أفضل والتعويض في المباريات المقبلة.

وعد

ووعد محمد الشامسي حارس مرمى نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بتقديم مستوى أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية في ثاني مباريات المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأوضح الشامسي أن المنتخب قدم مستوى جيداً أمام فيتنام ونجح في الخروج بنقطة، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لتحقيق الفوز في بداية مشوار البطولة، وحرصوا على القتال بقوة طوال التسعين دقيقة، لكن المباراة انتهت بالتعادل، معتبراً النتيجة جيدة قياساً بقوة المنتخب المنافس.

وذكر الشامسي أن جميع المنتخبات الموجودة في المجموعة تتسابق لحصد النقاط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المنافسة ستشتد أكثر في الجولة الثانية، وأن المنتخبات ستحرص على تقديم كل ما تملك لتحقيق الفوز وهو ما يلزمهم بتكثيف الجهود في المباراة المقبلة حتى يحققوا الفوز على كوريا الشمالية.

وطالب حامي عرين الأبيض الأولمبي زملاءه اللاعبين بالتركيز أكثر في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في بلوغ المرحلة المقبلة، متمنياً أن يوفقوا في إسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر الكثير من هذا المنتخب.

وقال: «سنكون حريصين على بذل وتقديم كل ما نملك في المباراة الثانية لنحقق الانتصار، من المهم أن نفوز في الجولة المقبلة، حاجتنا للنقاط الثلاث ملحة، كل المنتخبات تملك نفس الحظوظ والجميع لديه الطموح للاستمرار في هذه البطولة، لذلك يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنخرج فائزين».