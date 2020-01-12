57.3 % : صفقات «الميركاتو» ضعيفة

المصدر: إعداد: عز الدين جاد الله

توقع 57.3 % من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن يشهد باب القيد الشتوي الذي فتح أبوابه الأسبوع الماضي صفقات ضعيفة وعزوفاً من قبل الأندية على إبرام صفقات قوية، مقابل 42.7 % توقعوا عكس ذلك.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تتوقع صفقات قوية في «الميركاتو» الشتوي الجاري؟

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 38% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني توقعوا أن تكون الصفقات التي سيشهدها «الميركاتو» الشتوي الجاري قوية، مقابل 62 % قالوا بأن الصفقات ستكون ضعيفة.

وفي نتائج «فيسبوك»، أجمع 41 % على أن الأندية ستبرم صفقات قوية في «الميركاتو» الشتوي، في حين توقع 59 % عكس ذلك، ولم تختلف النسب كثيراً في «تويتر»، حيث أكد 49.1 % أن «الميركاتو» سيشهد صفقات قوية، مقابل 50.9 % توقعوا عكس ذلك.

وافتتح الميركاتو الشتوي الأسبوع الماضي ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الأندية، سواء في المحترفين أو الهواة بتغيير عدد من عناصرها الذين لم يوفقوا في مشوارهم خلال المرحلة الأولى من المنافسات، واستقدام لاعبين جدد يواكبون طموحات المرحلة.