استاد هزاع بن زايد استثمار رياضي وجذب سياحي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

في موقع استراتيجي بأحد أهم أحياء مدينة العين في منطقة الطوية وقريباً من مخارج الطرق السريعة إلى أبوظبي، وإلى دبي يقع استاد هزاع بن زايد، أحد أكبر المشاريع الرياضية تطوراً في الشرق الأوسط، وعاش «البيان الرياضي» رحلة لرصد معالم الاستاد العالمي، الذي يعد بيئة رياضية سياحية جاذبة وقام برصد خدماته المتنوعة التي يقدمها للرياضة والمجتمع، بجانب الوقوف على أهمية المشروع الرياضي الذي يعد نموذجاً متكاملاً يجسد أهمية الاستثمارات الرياضية.

وبدا استاد هزاع بن زايد في حصد الجوائز عقب تدشينه رسمياً في 2014، ونال أكثر من جائزة عالمية إذ توج بلقب أفضل ملعب بالعالم 2014، كما حصل على جائزة أفضل تصميم ملعب عالمي، واحتضن الاستاد العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية إقليمياً وقارياً وعالمياً، منها بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الدولة في وقت سابق من عام 2018 ونهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019، وكأس السوبر المصري مرتين، فضلاً عن استضافته لمباراة مانشستر سيتي الاستعراضية أمام العين احتفالاً بتدشين الاستاد رسمياً في 2014.

ويمزج الاستاد بتوازن لافت بين التقاليد والابتكار، حيث استوحي تصميم الواجهة الخارجية من جذع النخيل الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التراث الإماراتي، وتتلون واجهته التي تضم أكثر من 600 لوحة قماش قابلة للتلوين بالألوان البنفسجية وألوان أخرى.

بيئة سياحية

يعتبر الاستاد الفخم مركزاً مهماً لتجمع المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من مختلف مناطق العالم.

ففي المساحة المحيطة بالاستاد ينتشر العديد من المتاجر والمطاعم والكافيتريات الفخمة والمميزة التي تحمل أفضل العلامات المحلية والعالمية، ما أوجد بيئة سياحية جاذبة ووحدة ترفيهية عالمية للزوار والعائلات الذين أصبحوا يرتادون هذه الأماكن بانتظام وبأعداد كبيرة طوال الموسم خصوصاً بعد إطلاق مبادرة «بطاقة مزايا العين»، والتي تقدم مجموعة رائعة من المميزات والخصومات في المطاعم والمقاهي والمتاجر ذات الماركات الشهيرة والموجودة في محيط الاستاد، والتي اكتسبت شهرة واسعة بين المواطنين والمقيمين في العين وخارجها لجودة الخدمات التي تقدمها لتجذب في وقت قصير الكثيرين، خصوصاً جماهير النادي ومحبي الفريق البنفسجي الذين أصبحوا يرتادونها بصفة يومية، خصوصاً مع توفر أجواء جاذبة حيث تتواجد أمامها المناظر الخضراء ، ومواقف السيارات الواسعة فضلاً عن خدماتها المميزة على مدار الساعة.

ويوفر مشروع الاستاد بجانب المرافق الخدمية المتنوعة التي تلبي الاحتياجات اليومية من الترفيه والمتعة، مباني حديثة للاستخدامات المتعددة وتحوي خيارات متنوعة من الوحدات السكنية، ويوجد على الطرف الشمالي الشرقي صالة «جيم» عالمية يرتادها عدد كبير من محبي الرياضة للاستمتاع بأرقى الخدمات الرياضية المتخصصة.

حياة عصرية

وتقدم المساحة المحيطة باستاد هزاع بن زايد، نمط حياة عصرية للزوار والسكان في أجواء من رفاهية الترفيه وبمعايير عالمية، وتضم أكثر من 650 وحدة سكنية واسعة تشمل غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم مفروشة وغير مفروشة وآلاف الأمتار المربعة من المساحات المكتبية قدرت بعشرين ألف متر، تتناغم مع عشرات المنافذ المخصصة للبيع بالتجزئة إلى جانب فندق «الوفت» الذي اكتسب شهرة كبيرة في وقت وجيز بعد تأسيسه في وقت سابق من عام 2014 لجودة خدماته وتميزه بتقديم أرقى خدمات الضيافة.

ويستمتع الزوار بالخدمات المتنوعة المقدمة من المطاعم والكافيهات ذات العلامات التجارية المحلية والعالمية.

اكتشاف المواهب

خلف المتجر الرسمي لنادي العين مباشرة وعلى جهة الشارع العام من الناحية الخلفية لاستاد هزاع بن زايد وفي مساحة خضراء واسعة تتوزع ملاعب صغيرة تكتظ بعد الساعة الرابعة بالأطفال وأسرهم من القاطنين في منطقة الاستاد وأحياء مدينة العين لممارسة كرة القدم تحت إشراف مدربين متخصصين لتعليم الأطفال أساسيات اللعبة وتفجير مواهبهم، وتحظى هذه الملاعب بإقبال كبير من قبل الأكاديميات المتخصصة في كرة القدم بسبب موقعها النموذجي وأجوائها المحفزة .

العين سكوير

قامت شركة القطارة للاستثمار وهي المطور العقاري للمنطقة المحيطة بالاستاد بتنفيذ مرحلتين لتطوير مشروع استاد هزاع بن زايد والذي أطلق عليه فيما بعد اسم «العين سكوير» المتعدد الاستخدامات ليصبح وجهة رائدة سياحياً واجتماعياً ورياضياً في قلب مدينة العين، ليصبح وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بنمط الحياة العصرية المريحة ، حيث يشمل العديد من المطاعم والمرافق المميزة، وأعلنت الشركة أنها بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 200 ألف متر، وتتضمن وحدات سكنية، ومركزاً اجتماعياً، ووحدات تجارية، وحديقة، ومسجداً ومدرسة ستكون هي أول جزء يتم افتتاحه في المشروع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 2022.

فعاليات متعددة في «البلازا»

تقع ساحة البلازا أمام بوابة كبار الشخصيات باستاد هزاع بن زايد، وتعتبر أكثر مناطق الاستاد زخماً وازدحاماً كونها منطقة ترفيهية تضم عدداً من المطاعم والمقاهي والمقاعد الحديثة المخصصة للأسر بجانب ممر لممارسة رياضة المشي، وتقام عليها العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والاحتفالات الرسمية.

وتحظى ساحة البلازا بإقبال كبير بعد الساعة الخامسة مساء يومياً وحتى وقت متأخر من الليل، حيث يتواجد أغلب السكان والزوار في هذه المنطقة لتجاذب أطراف الحديث والسمر وتناول المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة في أجواء رائعة، ويؤدون بعض الرياضات الخفيفة، كما يستفيد من خدمات هذه المنطقة الأطفال المقيمون في الوحدات السكنية بالاستاد أو الزوار القادمون من مختلف أحياء المدينة الخضراء.

المتجر العيناوي يخطف الأنظار

يقع خلف استاد هزاع بن زايد وعلى بعد خطوات قليلة من الملعب من الناحية الشمالية، مبنى بنفسجي أنيق هو المتجر العيناوي الذي يخطف أنظار عشاق «البنفسجي»، حيث يكتظ بالمنتجات التي تحمل شعار وألوان الفريق من أقمصة وشالات وقبعات وبدل رياضية، وأحذية، وغيرها من الأدوات الرياضية التي تحمل إحدى العلامات الرياضية الشهيرة، ويرتاده يومياً العديد من جماهير «الزعيم» للتسوق والشراء، والمحظوظون منهم يصادفون أثناء زيارتهم بعض نجوم «الزعيم» في فرصة مثالية لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعاته النجوم ويعتبر المتجر معلماً بارزاً في الاستاد الفخم وملتقى محبي «البنفسج».

أرقام

2014 نال لقب أفضل ملعب بالعالم

650 وحدة سكنية تحيط به لخدمة السياح

200.000 متر مساحة المرحلة الثالثة من مشروع العين سكوير

600 لوحة قماش قابلة للتلوين في واجهة الاستاد