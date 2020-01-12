العبدولي: «الهواة».. منجم مواهب مظلومة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

دعا جمعة حمدان العبدولي، مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الكرواتي ايفان يوفانوفيتش بضرورة متابعة بعض من مباريات دوري الدرجة الأولى المهمة وذلك بُغية الوقوف على أداء اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى أن أندية الهواة تعد منجماً للمواهب المظلومة، ومؤكداً أنه يوجد فيها عناصر متميزة لا تلقى حقها إعلامياً.

وقال العبدولي: هؤلاء اللاعبون ينتظرون فقط مزيداً من الاهتمام من قبل الجهاز الفني للأبيض، الفرصة ستكون مواتية ليوفانوفيتش أو أحد مساعديه لحضور المباراتين القادمتين من دوري الهواة نهاية الأسبوع الحالي وذلك ضمن الجولة التاسعة وهى المواجهات التي تجمع الفرق الأربعة الأوائل ضمن ترتيب دوري الدرجة الأولى (الإمارات متصدر المسابقة أمام مضيفه البطائح الرابع في الترتيب بالإمارة الباسمة، ويستضيف الوصيف دبا الحصن جاره دبا الفجيرة الثالث في ديربي الساحل الشرقي).

وأشار العبدولي إلى أن توقف مباريات دوري الخليج العربي خلال الأسبوع الحالي والمقبل سيكون بمثابة الفرصة الجيدة لمدرب منتخبنا أو مساعديه لحضور أكثر من مباراة على مستوى الهواة ومن الممكن اختيار أكثر من لاعب وضمهم لكتيبة المنتخب أو المراحل السنية.

6 نقاط

وفيما يتعلق بديربي الساحل الشرقي الذي يجمع فريقه بدبا الحصن على ملعب الأخير أكد العبدولي جاهزية النواخذة لهذه المباراة المهمة التي يوليها مدرب الفريق البرازيلي سيرجيو جل الاهتمام على الرغم من غياب الثلاثي فهد خلفان واحمد باتو والحارس عبد الله غبيش والتحاقهم بأداء واجب الخدمة الوطنية، قائلاً: «أعود وأقول بأن البركة في الموجودين وسيضع الجهاز الفني الخُطة المناسبة التي تؤمن لنا الفوز والعودة بالعلامة الكاملة من ملعب الحصن مع كامل الاحترام للجار».

وأعرب العبدولي كذلك عن أمله في أن يتأقلم الوافدان الجديدان وهما البرازيلي أديلسون والإيفواري بابي سي مع بقية زملائهما اللاعبين وأن يشكلا الإضافة المُنتظرة من قبل إدارة وجماهير دبا الفجيرة التي تتمنى وجودهم بكثافة بملعب دبا الحصن الجمعة المقبل، منوهاً إلى أن المباراة تساوي 6 نقاط ولن تكون سهلة على كل فريق.

إشادة بالهداف

كما أشاد مدير فريق دبا بهداف الدوري البرازيلي فينيسيوس لوبيز محترف دبا، والذي يعتبر من أميز المحترفين حالياً في الدوري، وهو لاعب لا غنى عنه في الفريق، ويُعتبر من اللاعبين الملتزمين والمُنضبطين في التدريبات والمباريات، وأضاف العبدولي: «أتمنى أن ينجح في قيادة دبا مع بقية زملائه اللاعبين للعودة من جديد إلى دوري الخليج العربي، مع نهاية الموسم الكروي الحالي».