الأندية ترسم المستقبل بعموميتين طارئتين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعقد في إنتركونتيننتال فيستيفال دبي في الرابعة عصر اليوم، اجتماعان طارئان للجمعيتين العموميتين لاتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، وسيكون اجتماع الرابطة لاعتماد تشكيل لجنة الانتخابات، ولجنة الاستئناف على الانتخابات، فيما ستكون عمومية الاتحاد، لاعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي. وتتضمن تلك التعديلات التي تم التصديق عليها للعرض على العمومية الطارئة، من قبل اللجنة الانتقالية للاتحاد في اجتماعها الأخير، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، صلاحيات للجنة الانتخابات بعد تشكيلها، ومنها تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للاتحاد، وتعديل النظام الانتخابي، ليكون بالقائمة، وليس وفق النظام الفردي السابق.

وكانت الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم، قد عقدت ورشة قانونية لمناقشة التعديلات التي أجريت على لائحة الانتخابات، وتعديلات النظام الأساسي للاتحاد، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والمستشارين القانونيين للاتحاد والأندية.

وتأتي التعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي للاتحاد، في فترة مهمة، وتعتبر أساسية كونها تساعد في رسم طريق النجاح للفترة المقبلة، وجاءت بعد دراسة معمقة ومستفيضة قامت بها الإدارة القانونية في الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المستشارين القانونيين في الدولة.

وأكد محمد بن هزام في تصريحات سابقة أن الأمانة العامة تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوضعهما بالصورة الكاملة للتعديلات التي أدخلت على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي، كما تم عرضها على اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة للموافقة عليها، قبل رفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، إلى جانب أنه تم إرسالها مسبقاً إلى جميع أندية الدولة للاطلاع عليها قبل عقد الورشة الأخيرة، والتي تم خلالها شرح هذه التعديلات لممثلي الأندية.