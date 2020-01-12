«سوبر» أبوظبي يؤجّل القمة المصرية

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد الاتفاق بين اتحاد الكرة الإماراتي والشركة الراعية للاتحاد المصري، على كل الأمور التنظيمية للمباراة، ويجمع اللقاء بين الأهلي بصفته بطلاً للدوري والزمالك بطل كأس مصر.

وبالتالي قرر الاتحاد ترحيل مباراة القمة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الرابعة، وكان مقرراً إقامتها في 19 فبراير، ولم يتحدد موعدها الجديد حتى الآن.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة إسناد ملف مباراة السوبر المصري إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، والتنسيق مع الشركة الراعية لخروج اللقاء في أبهى صوره.

وكانت الإمارات استضافت عدة مباريات للسوبر المصري شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً. يذكر ان مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، وكان تأجيلها في السابق قد شهد لغطاً كبيراً في الأوساط الرياضية المصرية.