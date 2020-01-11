دياز يطلب الرحيل عن شباب الأهلي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يسعى الأرجنتيني ماورو دياز لاعب وسط شباب الأهلي، للانتقال إلى نادي إستوديانتس الأرجنتيني، في صفقة انتقال حر خلال فترة القيد الشتوي الحالية.

وطلب اللاعب حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام أرجنتينية، من إدارة شباب الأهلي، إنهاء التعاقد حتى يستطيع العودة للعب في بلاده، بعدما رفض طوال الشهور الماضية الرحيل عن شباب الأهلي، لرفضه اللعب لنادي آخر في الإمارات.

والجدير بالذكر، أن أنباء ترددت مؤخراً عن إمكانية عودة دياز إلى قائمة شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن تكشف وسائل الإعلام الأرجنتينية عن توجه اللاعب ورغبته بالعودة إلى بلاده.