الشنقيطي: الأولمبية والهيئـة عينان في رأس واحد

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

نفى طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية وجود أي خلافات بين اللجنة والهيئة العامة للرياضة.

مؤكدا أنهما عينان في رأس واحد وأن الجهتين يعملان في تكامل وانسجام ومن اجل هدف واحد وهو مصلحة رياضة الإمارات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاختلاف حول بعض القضايا لا يفسد للود قضية.

وبخصوص استعدادات منتخباتنا الوطنية للألعاب الأولمبية "طوكيـو 2020"، أوضح الشنقيطي أن الإمارات تراهن على المشاركة في أولمبياد طوكيو بـ9 ألعاب ضمنت منها لعبة الجودو تأهلها رسميا من خلال الثنائي فيكتور سكرتوف وإيفان رومانكو وأن الأمال معلقة على منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الألعاب الجماعية متمنيا له التوفيق في نهائيات كاس آسيا المقامة حاليا في تايلند.



إضافة إلى رياضة رفع الأثقال من خلال الرباعة مي المدني وافرة التي ستشارك في بطولة التضامن الدولي التأهيلية في أوزباكستان من 8 إلى 12 فبراير المقبل، وكذلك منتخب الشراع الذي سيشارك في الجولة التأهيلية بأبوظبي في شهر مارس، ومنتخب المبارزة الذي يسعى لانتزاع بطاقة العبور للأولمبياد عبر البطولة التأهيلية بكوريا الجنوبية بين 12 و 14 أبريل.

وأشار الشنقيطي إلى أن الألعاب الأخرى المتوقع مشاركتها عن طريق بطاقة الدعوة هي السباحة والكاراتيه والرماية والفروسيـة.

وكشف الشنقيطي أن هناك تعديلات جديدة طرأت على نظام منح بطاقات الدعوة، حيث لن تمنح مستقبلا للدول التي شاركت في الدورتين السابقتين بأكثر من 8 لاعبين كما ستعطى أولوية منحها للاعبين الذين حققوا أرقام قريبة من التأهل في بطولات العالم.