اللجنة الأولمبية الوطنية تكشف عن مقـرها الجديد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مقرها الجديد في النهدة والذي دخل مرحلة التشطيب النهائي وأعمال الديكور وسيتم الانتقال إليه ابريل المقبل.



ويتكون المبنى من طابق أرضي وأربعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 116,000 قدم ، لاستيعاب إضافة إلى مقر اللجنة، 23 اتحادا رياضيا ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وسيتم تخصيص الطابق الأرضي للأنشطة العامة حيث يحتوي على قاعة اجتماعات وقاعة متعددة الأغراض وصالة استقبال ومكتبة وكافتيريا ، فيما سيتم تخصيص الطوابق 1و2و3 لمكاتب الاتحادات الرياضية مع المرافق الملحقة بها والطابق الرابع مقرا للجنة الأولمبية.