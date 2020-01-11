عادل حديد: الشارقة يحتاج إلى إعادة الحسابات

المصدر: الشارقة ـ عز الدين جادالله

أكد عادل حديد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق أن الشارقة يحتاج إلى إعادة الحسابات من جديد، مشيراً إلى أن الحسابات القديمة تمثلت في الاعتماد الكلي على المحترف البرازيلي ايغور كورنادو، وقد تعرض للإصابة، وكان من المفترض وجود عناصر تدعمه وتعوض غيابه.

وقال:«افتقد الفريق في الفترة الماضية للعب الجماعي ، مشيراً إلى أن الاعتماد على النجم الأوحد يجب أن يتغير، كما أن اعتماد اللعب على الهجمات المرتدة لن يفلح.

وأضاف حديد: نتمنى إعادة الحسابات في فترة توقف الدوري واستثمار هذه الفرصة، خصوصاً في ظل وجود جهاز فني رائع بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، ولابد أن يعمل الجميع على إعادة تنظيم الصفوف».

وفي وصيته لمدافعي الشارقة، قال عادل حديد:يمتلك الفريق عناصر جيدة في هذا الخط لكن ينقصهم المتابعة والتكملة وبعض الغفوات البسيطة تدمر عمل الفريق، وليس من العيب أن نجلس مع انفسنا ونعالج أخطاءنا .

وقال: بالنسبة للاستقطابات لابد وأن نحدد هدفنا منها أولاً وللأسف الساحة الحالية تخلو من اللاعبين في ظل تمسك الأندية بالعناصر الجيدة والشارقة يحتاج إلى بعض الاستقطابات .