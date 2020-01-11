تجربة مفيدة للوحدة أمام سيربينسي البرتغالي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

خسر الوحدة أمام فريق سيربينسي يونايتد أحد الفرق المحلية التي تلعب في دوري الدرجة الرابعة في البرتغال بهدفين مقابل لا شيء في أولى تجارب العنابي الودية خلال فترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي التي أقيمت مساء أول من أمس على أرضية ملعب استاد آل نهيان.

واستفاد الوحدة الذي خاض المواجهة باعتبارها تدريبية كثيراً، حيث اعتمد خلالها المدير الفني الإسباني مانويل خيمينيز على اللاعبين الشباب والصغار من فريق 21 سنة ومن دون لاعبي الفريق الأول الأساسيين.

سجل هدفي الفريق البرتغالي الذي يتكون من عدد كبير من اللاعبين البرازيليين مهاجمه جيوفاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق سافيو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ظهور أول

وشهدت التجربة الودية الظهور الأول للكوري لي ميونغ جو الذي تعاقد معه الوحدة لمدة موسمين ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع الفريق بجانب المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا والظهير الأيسر الأرجنتيني بيدرو بافلوف.

وسيخوض الفريق مواجهتين وديتين أخريين غداً أمام فريق بونيودكور الأوزبكي وأمام سوون سامسونغ الكوري يوم 18 يناير الجاري ضمن الاستعدادات لعودة دوري الخليج العربي الذي يواجه خلاله العنابي حتا 24 الجاري في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

من جهة أخرى انتظم خميس إسماعيل الوافد الجديد في تدريبات العنابي، إذ شارك في الحصة التدريبية مساء أول من أمس.