«الأبيض الأولمبي» وفيتنام.. نقطة البداية

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

حقق منتخبنا الوطني الأولمبي نقطة في بداية مشواره نحو «طوكيو2020» بعد أن تعادل ونظيره الفيتنامي سلبياً مساء أمس، على ملعب استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد «طوكيو 2020»، وحصل كل منتخب على نقطة واحدة في رصيده.

وبلغت نسبة سيطرة منتخبنا على المباراة 64.3 %، مقابل سيطرة فيتنام بنسبة 35.7 %.

«فار»

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخبنا في الدقيقة 51، بعد عرقلة لاعبنا علي صالح، ولكنه عاد وألغى الركلة، واحتسبها ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها علي صالح قوية، وحولها حارس فيتنام إلى ركنية بصعوبة.

لاعبو فيتنام طالبوا بركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد خليفة مبارك في الدقيقة 53، إلا أن تقنية الفيديو أكدت عدم تعمد لاعبنا لمس الكرة، وبعدها بدقيقتين حاول مدرب «الأبيض الأولمبي»، تطوير الأداء الهجومي، فقام بإخراج زايد العامري، وإشراك محمد الحمادي، ثم أخرج جاسم البلوشي وأشرك يحيى الغساني في الدقيقة 73.

مال الأداء إلى الهدوء من الفريقين، رغم التغييرات الهجومية للمدربين، واقتصرت خطورة «الأبيض الأولمبي»، في لمسات علي صالح، أفضل لاعبي المباراة.

ونشط المنتخب الفيتنامي في الدقائق الأخيرة، وتصدى محمد الشامسي حارس مرمى منتخبنا، لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم لعب مهاجم فيتنام رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى منتخبنا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويضع كل منتخب نقطة واحدة في رصيده، انتظاراً للجولة الثانية للمجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع منتخب كوريا الشمالية.