الفجيرة يفاضل بين عبد الرحمن وجيفرسون

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يفاضل نادي الفجيرة بين محمد عبد الرحمن نجم المريخ السوداني وهداف كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الماضية، والبرازيلي جيفرسون أسيس مهاجم وهداف فريق جزيرة يونايتد المالطي، لاختيار أحدهما للانضمام إلى صفوف فريق الكرة في الفترة المقبلة.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة طرح أسماء أكثر من لاعب أجنبي على طاولة مفاوضات النادي أبرزهم محمد عبد الرحمن، وجيفرسون، بالإضافة إلى الكاميروني أرنيست اسانتي لاعب الجزيرة السابق محترف الحزم السعودي، وسيتم التشاور مع مجيد بوقرة مدرب الفريق لاختيار الأفضل.

وكان النادي فسخ عقود كل من الليبيري وليام جيبور والايفواري كواسي مارسيال.