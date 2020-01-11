النهائي شباب الأهلي والنصر

المصدر: العين - طلحة عبد الله، أبوظبي ـ محمد محسن

تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، ونجح شباب الأهلي «حامل اللقب»، أمس في إقصاء الجزيرة من نصف النهائي، وتغلب عليه بركلات الترجيح 4 - 2 باستاد محمد بن زايد، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2 - 2، وسجل هدفي «فرسان دبي»، محمد مرزوق، وكارتابيا في الدقيقتين 29 و78، وللجزيرة «عموري» في الدقيقة 58، ويوسف جابر لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75، وفي ركلات الترجيح، سجل شباب الأهلي 4 ركلات فيما أضاع كل من عموري، ومسلم فايز للجزيرة.

وتأهل النصر إلى النهائي بعد مباراة ماراثونية باستاد هزاع بن زايد، حسمتها ركلات الترجيح في النهاية، وجاء تأهل «العميد»، بفوزه على مضيفه العين في نصف النهائي بركلات الترجيح ٤ - ١ بعدما انتهت المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وجاء هدف العين من «نيران صديقة» وسجله مدافع النصر محمود خميس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، وأدرك أنطونيو خوسيه «توزي» التعادل للنصر في الدقيقة 82.

وفي ركلات الترجيح نجح لاعبو النصر توزي، ونيغريدو، وبراندلي كواس، وطارق أحمد، في تسجيل الركلات الأربع، فيما أهدر كل من جمال معروف وكايو كانيدو ركلتين للعين.