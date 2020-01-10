الإمارات يخسر ودياً بثلاثية أمام ضيفه الوحدات

المصدر:
  • متابعة – محمد فضل
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أمطر فريق الوحدات مرمى ضيفه الإمارات بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب الإمارات برأس الخيمة

 وجاءت الأهداف الثلاثة على مدار الشوطين حيث احرز هشام السيفي هدفين( ق 59 و85) وهدف لرجاء عائد في الدقيقة 29  

وأقيمت المباراة وسط هطول أمطار غزيرة شهدتها إمارات الدولة اليوم ، وقام مدرب الإمارات المقدوني جوجيكا بإقحام  اللاعبين البدلاء الذين لم يجدوا فرصة المشاركة خلال مباريات الدوري  ، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 3700 متفرج غالبيتهم من مشجعي فريق الوحدات الأردني الذين رسموا لوحة رائعة بملعب الإمارات وواصلوا التشجيع طوال الـ90 دقيقة  .

 

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