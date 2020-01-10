الإمارات يخسر ودياً بثلاثية أمام ضيفه الوحدات

المصدر: متابعة – محمد فضل

أمطر فريق الوحدات مرمى ضيفه الإمارات بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب الإمارات برأس الخيمة

وجاءت الأهداف الثلاثة على مدار الشوطين حيث احرز هشام السيفي هدفين( ق 59 و85) وهدف لرجاء عائد في الدقيقة 29

وأقيمت المباراة وسط هطول أمطار غزيرة شهدتها إمارات الدولة اليوم ، وقام مدرب الإمارات المقدوني جوجيكا بإقحام اللاعبين البدلاء الذين لم يجدوا فرصة المشاركة خلال مباريات الدوري ، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 3700 متفرج غالبيتهم من مشجعي فريق الوحدات الأردني الذين رسموا لوحة رائعة بملعب الإمارات وواصلوا التشجيع طوال الـ90 دقيقة .