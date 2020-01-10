أروابارينا: الفوز بركلات الترجيح نتاج عمل فريق متكامل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أوضح الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن الفوز بركلات الترجيح على الجزيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، جاء بالتوفيق وهو نتاج عمل متكامل، وقال ربما فزنا بالحظ، لكن ليس حظاً ان يتصدى ماجد ناصر لتسديدة عموي، فقد تدربنا خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات المحتملة.

وأضاف: أتيح لنا في الشوط الأول فرصتين في الدقائق الأخيرة، بالرغم من البداية الغير جيدة، ومشيراً إلى ان الجزيرة استحوذ على الكرة في الشوط الثاني بشكل أفضل، وان شخصية شباب الأهلي ظهرت مجدداً بتسجيل هدف التعادل.

وتابع: لدينا بطولات كثيرة وصعبة، وفي فترة التوقف الحالية للدوري، سأمنح الفرصة لبعض اللاعبين، ونستغل طاقات الجميع لصالح الفريق.

وعن تصريحات السابقة بشأن عدم جدوي الانتقالات الشتوية قال إنه قصد بها اللاعبين القادمين من الخارج، وصعوبة التأقلم في الفترة الحالية، والأندية في الوقت نفسه لا تفرط في لاعبيها الجيدين بسهولة، وان الميركاتو الشتوي يتعلق باللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة أطول مع أنديتهم.

وبالنسبة عن تردد أنباء بتعاقد شباب الأهلي مع بيدرو كوندي لاعب بني ياس أكد بأن النادي لم يخبره بهذا الأمر