كايزر: ودعنا "الكأس" بسبب الحظ وغياب 5 لاعبين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ارجع الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة خسارة فريقه امام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي وتوديعه البطولة إلى عامل الحظ الذي لم يخدم فريقه في ركلات الترجيح، وغياب 5 لاعبين أساسيين مع المنتخب الأولمبي.

وقال كايزر استغرب بعض الشيء من لوائح البطولة والتي تهدف إلى منح الفرصة للاعبين صغار السن وفي الوقت نفسه تجرى المباريات في غياب اللاعبين أنفسهم.

وأضاف: فخور بأداء لاعبيه، والروح العالية التي قدموها خلال المباراة، ومؤكداً ان فريقه لم يكن محظوظاً بركلات الترجيح والتي قادت شباب الأهلي إلى الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة، بعدما قدم فريقه شوطاً اول متوازن، وكانت له افضلية نسبية في الشوط الثاني، ولافتاً إلى تحول التركيز إلى المباراة المقبلة في الدوري، وطي صفحة نصف نهائي الكأس.

وعن إصابة علي مبخوت والتي أجبرت المدير الفني على مشاركته في الشوط الثاني قال ما حدث مع اللاعب تكرر مع لاعبين أخرين حيث يعودون باصابات، وهو يعاني من إصابة طفيفة، وسيتواجد في المباراة المقبلة في الدوري.