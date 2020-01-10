النصر يتجاوز العين ويضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس المحترفين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

تأهل النصر إلى نهائي مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، ليواجه شباب الأهلي، الفائز على الجزيرة في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين، وجاء تأهل النصر بعد فوزه على مضيفه العين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء (4-1) بعدما انتهت المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف لمثله، حيث سجل للعين المدافع محمود خميس بالخطأ في مرماه ( ق 25)

وأدرك أنطونيو خوسيه (توزي ) التعادل للنصر ( ق 82)، وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن نصف نهائي المسابقة، وتقدم العين بالهدف الأول الذي سجله المدافع النصراوي محمود خميس، بالخطأ في مرماه بعد عرضية مثالية للتوغولي لابا كودجو(ق 25)، ورفع هدف العين من إيقاع اللعب خصوصا من جانب النصر الذي اندفع لاعبوه للهحوم من أجل العودة للمباراة، غير أن العين حافظ على تقدمه ومضى لينهى الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

ومع بداية شوط اللعب الثاني أجرى كل فريق تبديلا في صفوفه حيث دخل غابرييل دا سيلفا بديلا لحسين عبد الله في النصر

فيما أشرك مدرب العين، محمد هلال بدلا لخالد البلوشي، ومنذ البداية سيطر النصر على مجريات اللعب وضغط بقوة على مضيفه الذي تراجع مرغما إلى منطقته لينجح دفاعه ومن خلفه الحارس خالد في إفشال محاولات العميد التي تنوعت من العمق والأطراف، فيما تخلو الهجمات المرتدة للفريق البنفسجي من خطورة وفرص خطيرة، قبل يسجل أنطونيو خوسيه (توزي) هدف التعادل للنصر بعد تمريرة ذكية من القائد نغريدو، لتصبح النتيجة 1-1، والتي استمرت حتى النهاية ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح حيث فاز النصر بالنتيجة النهائي 5-2.