شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي الكأس على حساب الجزيرة

المصدر: ابوظبي - محمد محسن

نجح شباب الأهلي حامل لقب كأس الخليج العربي للموسم الماضي، من أقصاء الجزيرة من نصف نهائي المسابقة، الليلة على استاد محمد بن زايد، وسيواجه "الفرسان" الفائز من مباراتي العين والنصر في نهائي البطولة، وقد انتهى الزمن الأصلي للمباراة 2/2،

وسجل للفرسان، محمد مرزوق (ق 29)، وكارتابيا (ق78)، وللجزيرة (عموري ق 58، ويوسف جابر بالخطأ في مرماه ق 75) وباحتكام المباراة إلى ركلات الترجيح، سجل لاعبو شباب الأهلي 5 ركلات صحيحة في مقابل ضياع ركلتين للجزيرة عن طريق عموري، ومسلم فايز.

اتسم شوط المباراة الأول بندرة الفرص، مع افضلية للاستحواذ لصالح صاحب الأرض، بنسبة 50.8%، فيما اعتمد الضيوف، على تضييق المساحات، والتحفز الدفاعي، والرد بهجمات مرتدة، والتي اسفرت عن تسجيل الهدف الأول لصالح شباب الأهلي عن طريق، محمد مرزوق في الدقيقة 29، وكاد "الفرسان" ان يسجل من فرصتين خطيرتين لليوناردو دي سوسا في الدقيقتين، 45و 46.

وجاء الشوط الثاني مثيراً، ودفع كايزر مدرب الجزيرة بعلي مبخوت بديلاً عن أحمد محمود لزيادة فاعلية خط الهجوم ق46، ونجح عموري في تعديل النتيجة ق58، على الوجه الأخر تسببت عرضية "عموري" بتسجيل هدف بالخطأ احتسب على يوسف جابر ق75، وسريعا ادرك كارتابيا التعادل لفريقه من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 78، لتصبح النتيجة 2/2، واحتكامها إلى ركلات الترجيح، والتي جاءت لصالح شباب الأهلي.