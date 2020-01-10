دبا الفجيرة يضم الثنائي اديلسون وبابي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكمل دبا الفجيرة تعاقده رسمياً مع الثنائي ، البرازيلي اديلسون فيريرا لاعب عجمان والعروبة السابق الذي إجتاز الفحوص الطبية مساء امس حيث حل بديلاً عن اللاعب الارجنتيني كلاديو لوسيانو الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر من قبل جماهير النواخذة

وايضاً تم التعاقد مع الايفواري بابي عبد الله سي بصفة مقيم قادماً من نادي التعاون براس الخيمة ، وحضر توقيع العقد مع اللاعب اديلسون سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الذي رحب بانضمام الثنائي لتشكيلة المدرب البرازيلي سيرجيو متمنياً لهما التوفيق بشعار النواخذة معرباً عن امله في ان يكون اديلسون وبابي اخير إضافة للفريق الطامح للعودة من جديد الى مصاف دور الخليج العربي خلال الموسم الكروي المقبل في ظل التنافس الصعب على خطف بطاقتي الصعود لدوري الأضواء والشهرة من قبل فرق اندية الهواة