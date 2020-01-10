تعادل سلبي لمنتخبنا مع فيتنام في كأس آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي ونظيره الفيتنامي سلبياً مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، وحصل كل منتخب على نقطة واحدة في رصيده.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات الشوط الأول، والذي اعتمد في المنتخب الفيتنامي في بدايته على التكتل الدفاعي في منتصف ملعبه، مع تنظيم بعض الهجمات المرتدة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن بدون أي خطورة، مع تعامل دفاع "الأبيض الأولمبي" بشكل جيد مع هذه الكرات.

فيما سيطر منتخبنا على فترات من الشوط الأول، ولكن عاب لاعبينا اللمسة الأخيرة على حدود منطقة جزاء المنافس، وظهر علي صالح، كأخطر لاعبي "الأبيض الأولمبي"، وكان صاحب الهجمة الأكثر خطورة في المباراة، عندما مر بمهارة عالية من المدافعين على الجانب الأيسر، ولعب عرضية أرضية بالمقاس إلى زايد العامري بالدقيقة 40، ولكنه سددها ضعيفة وفي جسد المدافع، ولحق بها حارس فيتنام قبل أن تصل إلى مهاجم إماراتي آخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخبنا في الدقيقة 51، بعد عرقلة لاعبنا علي صالح، ولكنه عاد وألغى الركلة، واحتسبها ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها علي صالح قوية، وحولها حارس فيتنام إلى ركنية بصعوبة.



وطالب لاعبو فيتنام بركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد خليفة مبارك في الدقيقة 53، إلا أن تقنية الفيديو أكدت عدم تعمد لاعبنا لمس الكرة، ليحتسبها الحكم ركلة ركنية، وبعدها بدقيقتين حاول مدرب "الأبيض الأولمبي"، تطوير الأداء الهجومي، فقام بإخراج زايد العامري، وإشراك محمد الحمادي، ثم أخرج جاسم البلوشي وأشرك يحيى الغساني في الدقيقة 73.

مال الأداء إلى الهدوء من الفريقين، رغم التغييرات الهجومية للمدربين، واقتصرت خطورة "الأبيض الأولمبي"، في لمسات علي صالح، أفضل لاعبي المباراة، وسدد يحيى نادر كرة سهلة بين يدي حارس فيتنام في الدقيقة 85.

ونشط المنتخب الفيتنامي في الدقائق الأخيرة، وتصدى محمد الشامسي حارس مرمى منتخبنا، لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم لعب مهاجم فيتنام رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى منتخبنا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويضع كل منتخب نقطة واحدة في رصيده، انتظاراً للجولة الثانية للمجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع منتخب كوريا الشمالية.