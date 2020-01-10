الفجيرة يفاضل بين عبد الرحمن هداف العرب والبرازيلي جيفرسون

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة طرح أكثر من اسم لاعب أجنبي على طاولة مفاوضات النادي على رأسهم محمد عبد الرحمن نجم المريخ السوداني وهداف بطولة زايد للأندية العربية في نسختها الماضية ، إلى جانب المهاجم البرازيلي الخطير جيفرسون أسيس لاعب وهداف فريق جزيرة يونايتد المالطي، فضلاً عن التفاوض مع محترف الحزم السعودي الكاميروني أرنيست اسانتي لاعب الجزيرة السابق.

وأشار إلى وجود لاعبين آخرين على رادار النادي وسيكون هناك تشُاور بين إدارة النادي ومدرب الفريق الجزائري مجيد بوقرة لاختيار أفضل اللاعبين الذين سينضمون للكشوفات بعد أن تم فسخ عقود كل من الليبيري وليام جيبور الى جانب الايفواري كواسي مارسيال.

الجدير بالذكر أن الفجيرة يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط ضمن ترتيب دوري الخليج العربي.