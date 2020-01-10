الجزيرة وشباب الأهلي.. حوار النهائي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد محسن

يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في السادسة والربع من مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع صاحب الأرض، للوصول إلى المباراة النهائية، والاقتراب خطوة من التتويج باللقب الذي لم يفز به سوى مرة واحدة موسم 2009-2010، في الوقت الذي يدخل فيه شباب الأهلي المباراة بطموح قطع خطوة أخرى ناجحة على طريق الدفاع عن اللقب، الذي توج به الموسم الماضي، والذي ينفرد باعتلاء قمة الفرق الأكثر تتويجاً به، برصيد 5 مرات، بعد دمج ألقاب الأهلي والشباب في تلك البطولة، وهي الثانية لأندية المحترفين، بعد دوري الخليج العربي. يدخل شباب الأهلي المباراة بنشوة اعتلاء قمة ترتيب الدوري، بعد الجولة 12 الماضية، وتحقيقه فوزاً غالياً على مستضيفه العين 2-1، فيما يسعى الجزيرة إلى استعادة نغمة الفوز، بعد تعثره في الجولة نفسها، وفي آخر ظهور له بملعبه، أمام النصر 1-2، ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن النصر، والذي صعد إلى المركز الثالث للدوري برصيد 23 نقطة.

غيابات

يعاني الجزيرة من غيابات كثيرة ومؤثرة في لقاء الليلة، وتتضمن الغيابات خماسي المنتخب الأولمبي، عبد الله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، والحارس عبد الرحمن العامري، إلى جانب الحارس الدولي علي خصيف وسلطان الغافري، وخلفان مبارك، للإصابة، بينما يستعيد جهود لاعبه مراد باتنا، بعد تعافيه من الإصابة.

اكتمال

وفي المقابل، لا يعاني شباب الأهلي غيابات مؤثرة عن تشكيلته الرئيسية، مع استعادة جهود حارس مرماه ماجد حسن، ومهاجميه ليوناردو ولوفانور، اللذين غابا عن مواجهة العين الأخيرة للإصابة، وتقتصر الغيابات فقط على لاعبيه الأولمبيين، عيد خميس، ومحمد جمعة «بيليه»، والذي عاد من تايلاند للإصابة، والتي ألمح مدرب شباب الأهلي إلى احتياجه لوقت طويل للعلاج.

لقاءات

تبقى الإشارة إلى أن الفريقين سبق والتقيا مرتين في الموسم الجاري، وتعادل سلبياً في الدوري، وفاز شباب الأهلي 4-0 في الدور التمهيدي للمجموعة الأولى لكأس المحترفين، والتي احتل شباب الأهلي مركزها الثاني برصيد 11 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن العين المتصدر، واحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن خورفكان والظفرة في المركزين الخامس والسادس، ليتأهلا معاً إلى دور الثمانية، والذي فاز فيه شباب الأهلي على الوصل 5-1، والجزيرة على الوحدة 4-0.

كايزر: جاهزون برغم الغيابات

اعترض الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة على توقيت المباراة مع شباب الأهلي، حيث اعتبر فريقه متضرراً بغياب 5 لاعبين أساسيين استدعوا إلى المنتخب الوطني الأولمبي، «عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، والحارس عبدالرحمن العامري».

وقال كايزر: الاعتراض على التوقيت نفسه، والذي يحرم فريقي من مشاركة 5 لاعبين أساسيين، نبحث عن بدائل، ولا توجد عقبة كبرى في هذا الأمر.

أروابارينا: مواجهة مختلفة

رأى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن اختلافاً جذرياً بين مواجهة الجزيرة الليلة، في نصف نهائي كأس الخليج العربي، والمواجهتين السابقتين في تمهيدي البطولة، وفي الدوري، موضحاً أن مباراة اليوم، لابد فيها من فائز، وليس مجرد جمع للنقاط.

وأضاف: «لكل مباراة ظروفها، ولكن المتفق عليه أنها ستكون مباراة كبيرة، وصعبة لأنها ستحدد مستقبل الفريقين في المسابقة».