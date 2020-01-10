العين والنصر.. «حلاوة» الروح

المصدر: العين- طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم نظيره النصر، ضمن نصف نهائي مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وهو لقاء قمة رغم الظروف المحيطة بكل من الفريقين، حيث يعيش العين تراجعاً على مستوى الأداء والنتائج ويدخل اللقاء بروح جديدة بعد تغيير الجهاز الفني بالفترة الأخيرة، فيما يشهد النصر استقراراً كبيراً ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج المتميزة تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ويمتاز بحلاوة روح اللعب الجماعي والإصرار في الملعب، التي قادت الفريق لتحقيق نجاحات متتابعة صعدت بالفريق إلى مراكز متقدمة في ترتيب الدوري.

ويبحث النصر عن بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيقه اللقب في موسم 2014-2015 عـلى حساب الشارقـة، ويخوض العميد مباراة نصف النهائي أمام العين وهو منتش بنتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي وصعوده إلى المركز الثالث.

ويغيب عن العين عدد من لاعبيه بقيادة أحمد برمان المصاب، ويحيى نادر، ومحمد شاكر، وعلي عيد، وفلاح وليد، لالتحاقهم بالمنتخب الأولمبي، فيما يكتنف الغموض مشاركة محمد جمال الذي تعرض أخيراً لإصابة خلال التدريب.

في الوقت الذي يستعيد فيه النصر جهود مدافعه البرازيلي غلوبير ليما الذي أنهى عقوبة الإيقاف ومعززاً بالدوليين طارق أحمد وحبيب الفردان وحارس المرمى أحمد شمبيه، فيما يغيب جاسم يعقوب وسعيد سويدان للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

وقال عمر يسن، لاعب متوسط ميدان العين، إن مباراة الليلة هي الأولى للمدرب الجديد وجميع اللاعبين يداً واحدة معه من أجل تحقيق التطلعات.

ومن ناحيته صرح حسين عبد الله لاعب النصر أن المواجهات الكبيرة فرصة لإثبات الذات للاعبين الصغـار، وقال: ندرك صعوبة المباراة أمام العين، ولكننا سنقدم كل ما لدينا.

إيمانويل: هدفنا التأهل

قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، إن فريقه سيدخل مباراة اليوم بدافع الفوز والتأهل إلى نهائي مسابقة كأس الخليج العربي، مع كامل الاحترام للمنافس، وقال: لن تكون المباراة سهلة، فالنصر فريق قوي، ونريد دعم جماهير العين من أجل تحقيق النتيجة المنشودة، فنحن هنا نعمل كفريق واحد، وعلينا أن نتكاتف ونضاعف من جهودنا لنصل إلى أهدافنا.

وقلل المدرب البرتغالي، من فقدان عدد من اللاعبين، مؤكداً أنه لديه مجموعة رائعة من العناصر.

يورتشيتش: نعم نستطيع

أكد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش جاهزية فريقه، وبأنه يستطيع تخطي عقبة العين، من دون إغفال صعوبة المهمة، وبالنظر إلى ما يملكه العين من عناصر جيدة، وقال كرونو: أتوقع مباراة على درجة عالية من الإثارة.

وأوضح كرونو أن المباراة المقبلة مختلفة، لكونها بنظام خروج المغلوب للوصول إلى النهائي، إضافة إلى التغييرات الفنية في الزعيم.