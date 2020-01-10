10 أكاديميات ثمرة تعاون «مبادرات محمد بن راشد العالمية» وريال مدريد

المصدر: دبي - وام

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية مع مؤسسة ريـال مدريد الإسبانية لتأسيس وإدارة 10 أكاديميات غير ربحية لكرة القدم في 4 دول، هي: مصر والأردن والمغرب وأوزبكستان، وذلك بهدف اختيار 4500 شاب وشابة على مدى ثلاث سنوات من فئة الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، للانضمام إلى الأكاديميات غير الربحية، وتدريبهم على يد مدربين مؤهلين ومعتمدين من النادي الإسباني الشهير.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في دبي معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعن نادي ريـال مدريد إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في النادي، يرافقه إنييغو أرينيياس، المسؤول عن المشاريع الاجتماعية الرياضية في مؤسسة ريـال مدريد في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة ريـال مدريد العريقة، الرياضة لغة عالمية يفهمها الجميع في كل أرجاء الدنيا ومنطقتنا زاخرة بالمواهب الكروية القادرة، التي يمكن أن تبهر العالم إذا توافر لها الإعداد والتدرب الجيد».

وأضاف سموه: «الرياضة أداة مؤثرة من أدوات صناعة الأمل وغرس ثقافته في نفوس النشء والشباب.. هدفنا تمكين المواهب الكروية ليصبحوا نجوماً في بلدانهم والعالم، ورسالتنا ملخصها لا يوجد مستحيل طالما هناك أشخاص لديهم إرادة ويرغبون في تغيير واقعهم إلى الأفضل».

مشروع

تقضي الاتفاقية بأن تدير مؤسسة ريـال مدريد هذه الأكاديميات العشر غير الربحية على مرحلتين، في مناطق محددة من الدول الأربع، وذلك لتخريج 4500 لاعب ناشئ خلال 3 سنوات.

وستبادر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في المرحلة الأولى التي تنطلق خلال يناير 2020 بتشغيل 5 أكاديميات بالتعاون مع مؤسسة ريـال مدريد، وذلك في مدينتي طنجة وبن جرير في المغرب، ومدينة الإسكندرية في مصر ومدينة الفحيص في الأردن، إلى جانب مشروع مشترك بين مخيمي البقعة وإربد في حين تشمل المرحلة الثانية تأسيس أكاديميتين في مصر، وأكاديميتين في أوزبكستان، وأكاديمية واحدة في المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود» التابع للهلال الأحمر الإماراتي.

استراتيجية

وأكدت سارة النعيمي، مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن توقيع اتفاقية إنشاء الأكاديميات الرياضية العشر غير الربحية مع مؤسسة ريـال مدريد يأتي استكمالاً لمساعي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الرامية إلى صناعة التغيير الإيجابي في العالم العربي، عبر إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات عالمية، لتنفيذ خطط وبرامج فاعلة تحشد كل الموارد والإمكانات للنهوض بواقع المجتمعات في المنطقة والعالم.

توافق

من جهته، قال إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في نادي ريـال مدريد: «سعداء بإبرام هذه الاتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة ريــال مدريد، وهي الجهة التي يسعى النادي من خلالها إلى ترسيخ دوره المجتمعي بشكل فاعل، وتنفيذ أهدافه ذات الطبيعة الإنسانية والثقافية».

4500

لاعب ناشئ وناشئة تسعى الاتفاقية إلى تخريجهم خلال 3 سنوات

3.2

ملايين شخص حول العالم يستفيدون من مشاريع وبرامج المؤسسة

126

مليون درهم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 2018