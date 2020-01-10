شباب الأهلي بطل شتاء الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلق فريق شباب الأهلي بلقب «بطل الشتاء» لدوري الصالات لكرة القدم، منفرداً بالصدارة عن جدارة برصيد 16 نقطة بعد تعادله مع ضيفه خورفكان في الجولة التاسعة 1 - 1 سجل لشباب الأهلي محمد مصطفوي في الدقيقة 24 وأدرك سعود خالد التعادل لخورفكان قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وتوج شباب الأهلي «حامل اللقب» بطلاً للشتاء بأربعة انتصارات وأربعة تعادلات ومن دون خسارة خلال الدور الأول.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري، رئيس شركة الألعاب الجماعية، لاعبي شباب الأهلي على الأداء والنتيجة الإيجابية التي ضمنت للفريق التربع على الصدارة، وقال للاعبين «وفيتم وكفيتم»، مشيداً بإصرار الفريق على الوصول إلى القمة.