نهائيات آسيا الامتحان الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تعد الامتحان الأول للجنة الانتقالية لكرة القدم، على مستوى البطولات التي تشارك فيها المنتخبات، ويخوض منتخبنا الأولمبي اليوم أولى مبارياته في المجموعة الرابعة ويلعب أمام منتخب فيتنام «الصعب»، بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية في الطريق لتحقيق الحلم الكبير بالوصول إلى أولمبياد «طوكيو 2020»، وتكرير إنجاز وصول المنتخب إلى «أولمبياد لندن».

الامتحان يشمل الرهان الكبير من اللجنة على المنتخب الأولمبي، لتحقيق الإنجاز ، وإسعاد الجميع بالتأهل، ما يعطي دفعة معنوية كبيرة للكرة الإماراتية في الفترة المقبلة.

وحرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، على بث روح التفاؤل والثقة في نفوس اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الأولى، مؤكداً أن المنتخب الأولمبي تم إعداده بشكل جيد وقال " تحقيق نتيجة إيجابية في البداية يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية والأردن.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين بتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم.