يحيى الغساني: نطمح لإسعاد جماهيرنا

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أكد يحيى الغساني مهاجم منتخبنا، إن جميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني، وفي كامل الجاهزية لتمثيل المنتخب وتمنى أن يكون الفوز حليف الأبيض اليوم،لدعم حظوظه في مشوار البطولة وقال: طموحتا تحقيق النتائج الإيجابية التي تسعد الجميع.

ولفت الغساني إلى الحالة المعنوية الجيدة للاعبين،مبيناً أن التدريبات خلال المعسكر الأخير شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين، من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية.وطمأن الغساني الجماهير على تحضيرات المنتخب ، مبيناً الحاجة إلى الدعم حتى وهو يلعب خارج أرضه.

وأشار محمد شاكر مدافع منتخبنا، أن كل التركيز منصب على مباراة فيتنام المهمة والتي تعد انطلاقة أولى لمنتخبنا بالمجموعة الرابعة، وقال: المباراة صعبة، وتحقيق الفوز يحتاج إلى بذل جهد كبير واللعب بتركيز طوال 90 دقيقة، وأبدى شاكر تفاؤله بحظوظ منتخبنا مؤكداً جاهزية كل عناصره.