الأولمبي يبدأ «الحلم الآسيوي» أمام فيتنام اليوم

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في الثانية والربع ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، الخطوة الأولى في مشوار الحلم إلى أولمبياد «طوكيو 2020»، ويلتقي نظيره فيتنام باستاد بوريرام الدولي في تايلاند، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وأنهى الأولمبي استعداداته بحصة تدريبية تحت قيادة المدرب سكورزا بمشاركة كل اللاعبين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، ثقته بقدرة منتخبنا على تقديم أداء إيجابي في نهائيات آسيا ، لأنه يضم عناصر شابة وموهوبة تُشكّل رافداً حيوياً لمستقبل الكرة الإماراتية، وقال: «الأولمبي تم إعداده بشكل جيد، تم توفير تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، وخوض عدد من المباريات أمام منتحبات قوية، ونأمل أن ينعكس تأثير ذلك على أداء اللاعبين خلال البطولة».

وذكر أن مواجهة فيتنام تُعد الأهم، لكونها الأولى، وسيمنح تحقيق نتيجة إيجابية فيها المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهتي كوريا الشمالية والأردن.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين باستثمار مواهبهم في هذه المنافسة المهمة، وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم، وأكد ضرورة احترام المنتخبات المنافسة مهما كان تاريخها، وقال: «المنتخبات تتطور ولديها طموحاتنا وأحلامنا نفسها»، مشيراً إلى أن الآمال المعلّقة على هذا المنتخب كبيرة جداً في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز التأهل إلى لندن قبل ثماني سنوات، نظراً إلى ما يمتلكه المنتخب الحالي من عناصر موهوبة أسهمت في تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018، والتأهل إلى النهائيات الحالية عن جدارة بعد تصدر المجموعة، إلى جانب بروز عدد كبير من اللاعبين في أنديتهم خلال المسابقات المحلية والعربية، وكذلك الاستقرار الفني للمنتخب.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لطاقم حكامنا الدولي المشارك في إدارة مباريات البطولة، وظهور الصافرة الإماراتية بشكل مميز،وأشاد بجهود الاتحاد الآسيوي في تطوير منظومة اللعبة، وقال: مثل هذه البطولات فرصة لاكتشاف المواهب ومحطة مهمة في مسيرة اللاعبين لإبراز مهاراتهم ومواهبهم.