سكورزا: جاهزون والأجواء إيجابية

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أكد البولندي ماسيج سكورزا، المدير الفني لمنتخبنا، جاهزية «الأبيض» لمباراة فيتنام، مشيراً إلى أن كل اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة الأولى التي ستكون صعبة وقوية، خاصة أن كلاً منهما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار، وقال: «الأجواء داخل المنتخب إيجابية، واللاعبون متحمسون لخوض البطولة التي ستحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، وأنا على ثقة بأن اللاعبين قادرون على تقديم أداء مميز في البطولة».

وأشاد سكورزا، في المؤتمر الصحافي، أمس، بحضور مختلف وسائل الإعلام الآسيوية، بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة في التنظيم المميز وتوفير كل سبل الراحة للمنتخبات من مقر إقامة وملاعب تدريب، وقال: «كل منتخبات المجموعة قوية، ولا توجد مباراة سهلة، والحظوظ متساوية، وتركيزنا منصبّ على المباراة الأولى، وسنتعامل مع المباريات بالقطعة».

تعويض

وعن إصابة محمد جمعة، قال: «هو أمر غير جيد أن يغيب عن صفوف المنتخب مهاجم بمواصفات محمد جمعة الذي ظهر بصورة إيجابية في المباريات الودية الماضية وسجل أهدافاً رائعة، ونتمنى له الشفاء والعودة مجدداً إلى الملاعب، لكن لدينا خيارات عدة في خط الهجوم قادرة على تعويض غيابه، وثقتي بهم كبيرة جداً».

وعن منتخب فيتنام، قال: «منافسنا من المنتخبات المتطورة والقوية في القارة، وقمنا بتحليل مبارياتهم الماضية ومباراتنا الودية معهم التي أقيمت أخيراً في هوشي منه وانتهت بالتعادل 1-1».