"ماتيوس الوصل" إلى العروبة على سبيل الإعارة

المصدر: دبي-علي شدهان

أعار نادي الوصل لاعب خط وسطه البرازيلي ماتيوس دا سيلفا "19 عاما" المسجل في كشوفات فريقه الأول لكرة القدم ضمن فئة المقيمين، إلى نادي العروبة.

وخاض ماتيوس 23 مباراة مع فريقي الوصل الأول والرديف خلال الموسمين الماضي والجاري في بطولة دوري الخليج العربي، وسجل 3 أهداف، ونال 3 بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

تحضيرات الدوري

على صعيد آخر، يواصل الإمبراطور تدريباته في معقله بزعبيل بقيادة مدربه الروماني ريجيكامب، ومتابعة رئيس وأعضاء إدارة النادي برئاسة راشد بالهول، ومحمد العامري المدير التنفيذي للنادي، وذلك في إطار التحضير لاستئناف دوري الخليج العربي 23 الجاري.

ودية خورفكان

ويشتمل برنامج إعداد فريق الوصل خلال فترة توقف الدوري حاليا على خوض مباراة ودية واحدة أمام نظيره خورفكان على ملعبه بزعبيل في الخامسة وخمس دقائق من مساء يوم 16 الجاري.