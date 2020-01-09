منتخبنا الأولمبي يبدأ مشوار التأهل لطوكيو غداً من فيتنام

المصدر: البيان الإلكتروني

يخوض منتخبنا الأولمبي غداً الجمعة، أولى مبارياته أمام منتخب فيتنام، على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا في تايلاند.

وتحمل المباراة الكثير من الصعوبة لمنتخبنا ، كونه سيواجه منتخب فيتنام، صاحب المركز الثاني في البطولة السابقة.

حلم الأبيض

ويطمح شباب "الأبيض" إلى تحقيق الفوز في خطوته الأولى، للاقتراب خطوة من إحدى تذكرتي التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة، والمنافسة على المجد القاري، وتحسين مستواه الذي قدمه عامي 2013 و2016، عندما وصلوا إلى دور الثمانية في البطولة.

وتأهل منتخبنا إلى النهائيات الآسيوية الحالية، بعد تصدره للمجموعة الرابعة، ويسعى لتكرار إنجاز الوصول إلى الأولمبياد في طوكيو، بعدما سبق وتأهل مرة واحدة من قبل في أولمبياد لندن 2012.

وتأهل منتخب فيتنام إلى البطولة الآسيوية الحالية، بعدما تصدر المجموعة الثامنة، تحت قيادة مديره الفني بارك هانج-سيو، ويسود الفريق حالة من التفاؤل بتعويض خسارته المباراة النهائية أمام أوزبكستان عام 2018، في النسخة الحالية، وتحقيق اللقب الآسيوي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، اكتسب عدد من لاعبي منتخبنا مزيداً من الخبرات قبل مقارعة أقرانهم في بطولة تايلاند 2020.

وكان كل من خليفة الحمادي وعلي صالح وجاسم يعقوب، من العناصر الأساسية في منتخب الإمارات الأول خلال الجزء الأول من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، كما ظهر محمد العطاس وعبد الله رمضان أيضًا مع المنتخب الأول.

كما يملك منتخبنا الأولمبي بعض اللاعبين الأساسيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا مثل حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي.

وتحت قيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، فإن فرص الأبيض في الذهاب بعيداً ستكون كبيرة في ظل وجود أحد أكثر المنتخبات خبرة في هذه البطولة تحت تصرفه.

في المقابل، يعتمد المنتخب الفيتنامي على نجم الفريق نجوين كوانج-هاي، إلى جانب 6 لاعبين آخرين كانوا جزءًا من المنتخب الأول في كأس آسيا 2019 أو بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2018، ما يوفر للفريق عنصر الخبرة، رغم غياب أسماء مثل دوان فان-هاو وتران دينه –درونج.

صافرة سنغافورية

وسيدير المباراة طاقم تحكيم مكون من "محمد تقي، حكما للساحة، من سنغافورة، ومواطنه روني كوه، مساعد أول، والياباني يوماشي هيروشي، مساعد ثان".

وانعقد الاجتماع الفني للمباراة، اليوم، وحضره جمال بوهندي، مدير منتخب الإمارات الأولمبي.

وتم خلاله اعتماد ألوان الفريقين في اللقاء، حيث سيرتدي منتخب الإمارات الأبيض الكامل، مقابل الأحمر الكامل لفيتنام.

وناقش الاجتماع كذلك، بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، وشهد مراجعة اللائحة الخاصة بالنهائيات.