المنصوري: الظفرة لن يتعاقد مع أجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، عدم التعاقد مع أي لاعب أجنبي في فترة التعاقدات الشتوية ومنح الثقة للرباعي الموجود مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

مؤكدا عدم وجود ما يستدعي التغيير وأن إدارة النادي هدفها الاستقرار باعتباره أحد عوامل النجاح.

وأشار المنصوري إلى استمرار الهولندي ميخائيل روشوفيل، على خلفية بعض الأنباء التي تحدثت عن رحيله، مؤكداً تجديد الثقة فيه بجانب زملائه الأجانب، ومضيفاً أنهم يتوقعون مستوى أفضل من الرباعي الأجنبي وكل لاعبي الفريق في المرحلة المقبلة من الموسم الحالي. وعن إمكانية التعاقد مع عناصر وطنية، قال خميس المنصوري إن القرار في هذا الصدد بيد الجهاز الفني.

كما نفى، تلقي ناديه لعروض من أندية منافسة في دورينا لكسب خدمات بعض العناصر، مبيناً أن كل ما يثار لم يأخذ الصفة الرسمية، وقال: نقرأ في بعض وسائل الإعلام عن عروض للاعبي الظفرة لكن حتى الآن لم يصلنا مكتوب رسمي من أي ناد. واستطرد المنصوري، قائلاً: «الفريق يمضي بشكل جيد في الدوري ونؤمن بالاستقرار، لكن إذا كانت هناك عروض رسمية سننظر فيها بكل تأكيد».