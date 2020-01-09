العيناوية مُهتمون بـ «النصر»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يستحوذ لقاء «النصر»، غداً، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم على الاهتمام العيناوي.

وتأمل جماهير الفريق في أن يحقق الزعيم «النصر» للذهاب إلى نهائي المسابقة، ودشن العيناوية حملة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف خلف الفريق.

وتعزيز معنويات اللاعبين في المواجهة المرتقبة، في ظل الظروف التي يمر بها العين حالياً بوجود جهاز فني جديد، وغياب أكثر من لاعب مؤثر عن التشكيلة البنفسجية، مثل أحمد برمان ونادر يحيى، وربما محمد جمال الذي تعرض للإصابة خلال الحصة التدريبية قبل يومين.

وسيطرت أجواء المباراة على المجالس العيناوية، وسط ترقب لا يخلو من القلق وسط الجمهور البنفسجي، الذي ينتظر الظهور الأول للمدرب الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل، وهو يقود الفريق في مهمته الرسمية الأولى بعد التعاقد معه أخيراً خلفا للكرواتي، إيفان ليكو، كما تترقب الجماهير ظهوراً أفضل لثنائي الهجوم التوغولي لابا كودجو، والبرازيلي كايو كانيدو، تحت قيادة المدرب الجديد.

ويسعى العين للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لإحداث التفوق المنشود على ضيفه النصر وخطف بطاقة التأهل لنهائي المسابقة، فيما تؤكد إحصاءات مواجهات الفريقين في كأس المحترفين تساويهما في عدد مرات الفوز، حيث تقابلا 11 مرة حقق كل منهما الفوز 4 مرات، وتعادلا في 3 مناسبات وسجل كل فريق 14 هدفاً، وتفوق النصر على العين في آخر لقاء جمعهما في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

حيث انتهت المباراة لصالح العميد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة موسم 2016- 2017، كما لم يسبق للنصر أن حقق الفوز على العين بملعب استاد هزاع بن زايد في جميع مبارياتهما بكل المنافسات، والتي بلغت 9 مواجهات، حيث فاز كل منهما 3 مرات وتعادلا في 3.