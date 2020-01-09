ورشة عمل لتعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت الأمانة العامة في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقر الاتحاد بدبي ورشة قانونية لمناقشة التعديلات التي أجريت على لائحة الانتخابات وتعديلات النظام الأساسي للاتحاد، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والمستشارين القانونيين للاتحاد والأندية.

ونقل بن هزام تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية، وأعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهداف هذه الورشة القانونية.

وشكر بن هزام ممثلي الأندية على اهتمامهم بحضور الورشة، واصفاً أن التعديلات التي طرأت على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي للاتحاد تأتي في فترة مهمة، وتعتبر أساسية كونها تساعد في رسم طريق النجاح للفترة المقبلة.

دراسة

وقال الأمين العام: التعديلات التي جرت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات جاءت بعد دراسة معمّقة ومستفيضة قامت بها الإدارة القانونية في الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المستشارين القانونيين في الدولة بعد جلسات من الدراسة والتشاور للوصول إلى التعديلات المناسبة.

وأكد بن هزام، أن الأمانة العامة تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوضعهم بالصورة الكاملة للتعديلات التي أدخلت على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي.

لافتاً إلى أنه تم عرض هذه التعديلات على اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها من قبل اللجنة إلى الجمعية العمومية القادمة لاعتمادها.

وبيّن الأمين العام أن هذه التعديلات تم إرسالها مسبقاً إلى جميع أندية الدولة للاطلاع عليها قبل عقد هذه الورشة.

موضحاً أنه تم شرح هذه التعديلات خلال الورشة القانونية لممثلي الأندية، حيث كانت النقاشات مفيدة جداً وساعدت كثيراً على أن تكون التعديلات أكثر دقة وانسجاماً مع نظام الانتخابات لمجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث يحرص الاتحاد دوماً على مشاركة الأندية في مثل هذه الجوانب المهمة من عمل الاتحاد والتي تكون بحاجة إلى تبادل الرأي.