العكبـري: يوفانوفيتش يملك حزم الأب وحنانه

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عبّر محمد العكبري لاعب النصـر عن سعادته بتولي مدربه السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرباً لمنتخبنا الوطني خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك.

مؤكداً قدرته على قيادة الأبيض لتحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم رغم وضعيته الصعبة الحالية في مجموعته.

وقال: أعتقد أن يوفانوفيتش اختيار صائب، واختصار للوقت لأنه يعرف كل لاعبي دوري الخليج العربي، ومتابع كل تفاصيله ولن يضيع الوقت في البحث عن لاعبين للمنتخب أو في تقييهم، وأنا واثق أنه قادر على تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، وتحسين أداء المنتخب، نعترف أن المهمة صعبة ولكن الآمال بالعزيمة والإصرار بإمكاننا الوصول إلى ما نتطلع إليه.

أفكار

وأكد العكبري أن المدرب الصربي يتميز بالكفاءة والحزم، لكنه في الوقت نفسه يملك «حنان الأب»، ويملك خبرة واسعة ستساعده على تنفيذ أفكاره وأسلوبه، كما أنه يركز في عمله على الجانب المعنوي للاعبين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم دائماً.

مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يحتاج في هذه المرحلة إلى مدرب بحجم يوفانوفيتش لإعادته إلى الطريق الصحيح وإعـداده بالشكل المطلوب للجولات المقبلة لتصفيات كأس العالم التي لا يملك فيها إلا خياراً وحيداً، هو الفوز في كل المباريات لإنعاش حظوظه في التأهل.

وحول إمكانية عودته إلى قائمة الأبيض، أوضح العكبري أن وجود يوفانوفيتش على رأس المنتخب حافز له للعودة من جديد، وقد يسهل عليه الأمر لأنه يعرف حقيقة إمكاناته، وكان وراء انضمامه للنصر في صيف 2018، ولكن ذلك يتطلب منه أولاً استعادة جاهزيته وانتزاع مكان ضمن تشكيلة العميد في المباريات المقبلة لدوري الخليج العربي.

وأضاف: اللعب للمنتخب الوطني هدف كل لاعب، وأنا فخور بتجربتي السابقة معه، وسأبذل كل جهدي للعودة من الباب الكبير، عليّ مواصلة العمل والظهور بشكل مستمر مع فريقي بعد شفائي من الإصابة التي أبعدتني فترة طويلة عن الملاعب، وأشكر كل من وقف إلى جانبي حتى أستعيد جانباً من مستواي، هدفي حالياً انتزاع ثقة مدربي في الفريق، ثم التفكير في المنتخب.

فرصة

واعتبر العكبري تحقيق النصر 23 نقطة بعد البداية غير الموفّقة في الجولات الثلاث الأولى نتيجة مرضية للغاية وثمرة عمل كبير من المدرب واللاعبين.

مؤكداً أن الفرصة سانحة لرفع الرصيد إلى أكثر من ذلك قبل ختام الدور الأول عندما يلتقي العميد نظيـره بني ياس في الجولة الأخيرة، وقال: الأجواء رائعة في الفريق، ونستهدف البقاء ضمن فرق المقدمة ولن نتنازل عنها، لذا يتوجب علينا تحقيق الفوز في كل مباراة، ثم سنرى إلى أين يمكن أن نصل، طموحاتنا بلا حدود، وسنستمر في تحقيق النتائج الجيدة.

نتائج

وعن دور المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، في إعادة النصر إلى الواجهة في دورينا، أكد أن المدرب الكرواتي نجح في عمله 100%، وقاد الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة، وسرّ ذلك قدرته على إعادة الثقة إلى الفريق وتركيزه على تجهيز اللاعبين نفسياً.