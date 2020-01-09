ورشة عمل تطويرية لمُقيّمي حكام المباريات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء أمس في مقر الاتحاد بدبي، ورشة عمل تطويرية لمقيمي الحكام.

وشهد الورشة علي حمد البدواوي عضو اللجنة الإنتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، والحكم المونديالي السابق علي بوجسيم مستشار لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة حمد بن حنيفة، عوض مسري، إبراهيم المهيري.

وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام بالاتحاد. من جهته، أكد علي حمد، أن عمل لجنة الحكام الجديدة مُكمل لعمل اللجنة السابقة ونقدر مجهوداتهم خلال الفترة الماضية،».

بدوره، شدد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم، على أن الجهود متواصلة لتطوير المنظومة التحكيمية والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: المحاضر والمُقيّم والحكم.