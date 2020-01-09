عادل جمال: أحترم قرار جوران وأنا رهن الإشارة

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد عادل جمال لاعب خورفكان، أن ما ينقُص فريقه في منافسات دوري الخليج العربي هو غياب التوفيق، لافتاً إلى أن الفريق في حاجة إلى ترتيب الأوراق من أجل تخطي هذه المرحلة.

موضحاً لجماهير ناديه النتائج الجيدة والانتصارات المتواصلة التي ميزت خورفكان طوال الموسم الكروي السابق، نافياً أن تكون عدم مشاركته خلال المباريات السابقة في دوري الخليج العربي بسبب الإصابة، لكنها وجهة نظر ورؤية للصربي جوران المدير الفني للفريق الذي أحترمه وأقدره كثيراً.

وإذا رأى أن هناك من هو أفضل مني لا مانع لدي، نحن جميعاً لاعبو خورفكان ومصلحة الفريق أهم من الجميع، موضحاً أنه سيظل رَهن إشارة الجهاز الفني متى ما طُلب منه التواجد في التشكيلة الأساسية، كما وجه جمال الشكر لشركة كرة القدم بقيادة خليل غانم التي تظل متواجدة على الدوام ومتابعة لكل تفاصيل الفريق الأول.

صيانة

على جانب آخر، أكد المهندس علي راشد مسعود مسؤول الصيانة بملعب خورفكان، أن التجهيزات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا القليل لإكمال الحُلة الجديدة للملعب، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة وكذلك أعمال المدرج الجديد.

فيما تبقى القليل للانتهاء من مرحلة العشب، موضحاً عن بداية العمل بالمبنى الإداري خلال أيام، إلى جانب تأهيل الطُرق الداخلية في النادي والمواقف.

مبيناً أن الميزانية المفتوحة لخورفكان سهلت كثيراً من وتيرة العمل داخل الملعب، إلى جانب وصوله إلى مراحل متقدمة، وذلك حسب البرنامج الموضوع لإجراءات الصيانة.

والتي تتماشى مع متطلبات رابطة دوري المحترفين واشتراطاتها، موجهاً تقديره لكافة الدوائر المحلية، والتي قامت بما أؤكل إليها من مهام على أحسن وجه على رأسها مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال، ونطمئن جماهيرنا الغالية بأن سفينة الخور ستبحر من جديد في مياه الخليج العربي بشكل ولون مختلفين.