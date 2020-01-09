شباب الأهلي لن يبرم صفقات جديدة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن الفريق لا يحتاج أي تدعيم لصفوفه خلال فترة القيد الشتوي الحالية، أو حتى التعاقد مع لاعب آسيوي، ليكون الأجنبي الرابع في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وشدد على أنه لم يطلب من إدارة النادي أي تغييرات أو تعديلات على قائمة شباب الأهلي الحالية، وأشار إلى أن الفريق يمكنه اللعب بدوري أبطال آسيا بثلاثة أجانب فقط، كما سبق وفعلها الوصل. وأوضح أن اللاعبين المتوفرين في الانتقالات الشتوية، إما يعانون من الإصابة أو لا يشاركون كأساسيين مع فرقهم، وفي كلتا الحالتين، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل، لتحقيق الانسجام مع باقي اللاعبين.