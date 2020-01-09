خميس إسماعيل: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الوحداوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب خميس إسماعيل الوافد الجديد للوحدة عن سعادته بالانضمام لصفوف العنابي، مؤكداً أنه سيسعى لبذل كل جهده من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.

ووقع خميس إسماعيل على عقد انضمامه للوحدة رسمياً أمس بعد تعاقد النادي معه في صفقة انتقال حر حتى صيف 2022 بعد الانتهاء من الإجراءات كافة، بحضور عبد الله سالم عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، وعبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول، وبشير سعيد وكيل اللاعب.

وقال خميس إسماعيل عقب توقيعه العقد:«أشكر إدارة نادي الوحدة على ثقتهم وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن إدارة النادي وجماهيره الوفية، وأسعى لأن أشكل إضافة قوية لفريق العنابي في الفترة المقبلة».

وأضاف:«أود أن أشكر إدارة نادي الوصل على تفهمها وتعاونها ولجماهير الإمبراطور التي وقفت بجانبي وساندتني كثيراً».

من جهته أكد عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة أن انضمام خميس إسماعيل لصفوف العنابي يعد إضافة كبيرة للفريق خصوصاً وأنه لاعب دولي ويملك خبرات كبيرة».